Angola fica de fora da CAN’2021

A Angola saiu derrotada (0-1) na visita à Gâmbia e falha assim o apuramento para a fase final da CAN’2021. A formação de Pedro Gonçalves sofreu o único golo aos 62’, com Ceesay a ser o carrasco dos Palancas Negras. No mesmo Grupo D, a República Democrática do Congo, com o portista Mbemba a titular, também falhou o apuramento ao perder (0-3) com o Gabão.

Já no Grupo C, a África do Sul, com Luther Singh (P. Ferreira) a entrar aos 64’, empatou (1-1) frente ao Gana, estando ambas as seleções a apenas um ponto da fase final. Ainda ontem, Egito, Tunísia, Guiné, Zimbabué, Argélia e Comores (primeira vez na história) também selaram o apuramento para a CAN.

Toni Conceição quer liderança

Os Camarões precisam de um ponto para garantirem o 1º lugar do Grupo F , já que têm a presença na fase final da CAN’2021 assegurada por serem organizadores, mas o selecionador António Conceição só pensa na vitória. “A convocatória foi condicionada e faremos alguns ajustes, mas só pensamos em somar seis pontos nesta dupla jornada. O grupo está motivado!”, garantiu.