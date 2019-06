Angola leva seis 'portugueses' para a CAN'2019

O técnico sérvio da seleção angolana de futebol, Srdan Vasiljevic, escolheu os 23 futebolistas que vão disputar, já este mês, a Taça das Nações Africanas (CAN'2019), entre os quais seis jogadores que atuam em Portugal.Para o Egito, onde a prova se disputa entre 21 deste mês e 19 de julho, Vasiljevic manteve na convocatória os 'portugueses' Jonathan Buatu e Gelson Dala (ambos do Rio Ave), Bruno Gaspar (Sporting), Mateus Galiano (Boavista), Wilson Eduardo (Sporting de Braga) e Evandro Brandão (Leixões).Da convocatória inicial de 27 futebolistas, o técnico sérvio deixou de fora Chico (FC Bravos do Maquis), Jeremie Bela (Albacete, Espanha), Jonas Ramalho (Girona, Espanha) e Clinton da Mata (Clube Brugge, Bélgica).Com uma média de 27 anos, o boavisteiro Mateus Galiano é o mais velho dos 'Palancas Negras', com 34, enquanto Show, do 1.º de Agosto, é o mais novo, com 20.Na CAN'2019, Angola está no grupo E, com Mauritânia, Mali e Tunísia, começando a competição no dia 24 deste mês frente aos tunisinos.Hoje, numa nota, a Federação Angolana de Futebol (FAF) indicou que cada jogador dos 'Palancas Negras' terá direito a 100 mil dólares (88,3 mil euros) caso Angola conquiste a CAN'2019, seguindo-se de outros prémios monetários ao longo do percurso.Segundo a tabela de prémios da FAF, se Angola atingir as meias-finais, cada jogador receberá 20.000 dólares (17,6 mil euros), diminuindo sucessivamente para os quartos de final (15.000 dólares - 13,2 mil euros) e oitavos de final (10.000 dólares - 8,8 mil euros). O documento não refere o valor previsto para a qualificação para a final.Os jogadores vão beneficiar de uma diária de 1.500 dólares (1,32 mil euros) por semana de estágio, 2.000 dólares (1,76 mil euros) por semana de competição e 2.500 dólares (2,2 mil euros) de prémio por cada vitória durante a fase de grupos, com o empate a valer 1.000 dólares (880 euros).Quanto ao valor atribuído pela Confederação Africana de Futebol (CAF) pela qualificação do combinado nacional ao CAN'2019, o presidente da FAF, Artur Almeida e Silva, confirmou que vão ser recebidos 500 mil dólares (441,6 mil euros).Do valor global, explicou, 300 mil dólares (265.000 euros) serão repartidos entre os 23 atletas e 200 mil dólares (176,6 mil euros) entre os membros da equipa técnica.- Guarda-redes: Toni Cabaça (1.º de Agosto), Landu (Interclube de Luanda) e Ndulu (Desportivo da Huíla).- Defesas: Isaac (1.º de Agosto), Dani Massunguna (1.º de Agosto), Paizo (1.º de Agosto), Edy Afonso (Petro de Luanda), Wilson (Petro de Luanda), Bastos (Lazio, Itália), Jonathan Buatu (Rio Ave, Portugal) e Bruno Gaspar (Sporting, Portugal)- Médios: Herenilson (Petro de Luanda), Show (1.º de Agosto), Macaia (1.º de Agosto), Stélvio Cruz (F91 Dudelange, Luxemburgo), Djalma Campos (Alanyaspor, Turquia), Freddy (Antalyaspor, Turquia) e Geraldo (Al Ahly, Egito).- Avançados: Mabululo (1.º de Agosto), Mateus Galiano (Boavista, Portugal), Wilson Eduardo (Sporting de Braga, Portugal), Gelson Dala (Rio Ave, Portugal) e Evandro Brandão (Leixões, Portugal).