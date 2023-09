Angola quer o bilhete

Angola vai tentar assegurar amanhã (17h), diante de Madagáscar no Lubango, o bilhete para a CAN’2023, que se realiza na Costa do Marfim entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024. A seleção dirigida por Pedro Gonçalves depende só dela própria à entrada para a 6ª e última jornada, pois segue no 2º lugar do Grupo E (qualificam-se os dois primeiros) com 8 pontos, menos um do que o líder Gana (9), que enfrenta a República Centro Africana (7) em Kumasi. "Estamos imbuídos do sentimento patriótico e tudo faremos para ganhar o jogo e alcançar o apuramento", diz Eddie Afonso, lateral do Petro.

Já qualificada, a Nigéria de José Peseiro defronta no domingo (17h) São Tomé e Príncipe, em Uyo, a contar para a 6ª jornada. Lidera o Grupo A com 12 pontos, mais dois do que a Guiné-Bissau, também já apurada.