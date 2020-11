António Conceição: «A pontaria está mais afinada»

António Conceição, selecionador dos Camarões, parabenizou os jogadores pela goleada (4-1) sobre Moçambique, seleção orientada pelo também português Luís Gonçalves, em jogo do grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) 2021.





"Foi uma exibição bem conseguida. Felizmente, não estamos nesta guerra da qualificação para o CAN, uma vez que somos o país organizador. O que interessa mais é afinar ideias em relação ao futuro. Ou seja, o apuramento para o Mundial, em Maio e Junho, e, depois, a fase final do CAN. Concretizamos oportunidades, desperdiçamos outras, e conseguimos um bom índice defensivo", começou por dizer o técnico luso, em declarações divulgadas pela assessoria de comunicação."A pontaria está mais afinada, mas, durante os 90 minutos, a nossa exibição teve alguma intermitência. Parabéns aos meus jogadores: foram sérios e rigorosos.""Moçambique é sempre uma seleção perigosa, com transições dinâmicas, mas esperamos voltar a ganhar na segunda-feira", concluiu.