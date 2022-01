António Conceição e o duelo com Gâmbia: «Não é por acaso que chegaram a esta fase»

António Conceição, selecionador dos Camarões, fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo deste sábado (16 horas) com a Gâmbia, a contar para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN)."Temos de ser mais fortes do que o adversário e ganhar. É preciso trabalhar muito, jogar bem e procurar chegar ao golo. Isto é a eliminar e vamos tentar resolver a partida nos 90 minutos. O adversário é difícil, atua com um bloco muito baixo, procurando sempre contra-ataques rápidos. Não é por acaso que chegaram a este momento da competição e também não é por acaso que ficaram apurados para a fase final da CAN. É necessário sofrer muito para ganharmos este jogo", disse o selecionador dos Leões Indomáveis."O nosso foco é o jogo com a Gâmbia, com rigor e concentração. Temos de resolver este problema para, depois, pensarmos nas meias-finais e lutar pelo acesso à final, que é o nosso objetivo. O rival pertence ao lote de seleções menos cotadas, em termos de "ranking", que chegou à CAN e criou muitos problemas às equipas mais favoritas"."Temos mantido a matriz desde que chegámos aos Camarões. A seleção dos jogadores permitiu-nos chegar a esta fase da CAN e triunfar nas fases de qualificação para esta prova e para o Mundial, e sermos uma equipa competitiva e que pratica um bom futebol. Por isso, estamos mais fortes na motivação e na confiança", terminou.