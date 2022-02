Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

António Conceição: «Merecíamos no mínimo ter chegado à final» Selecionador dos Camarões prefere ver o copo meio cheio. É melhor ficar em terceiro do que em quarto na CAN. Admite, porém, que os deuses nem sempre recompensam os audazes. “Somos a equipa que melhor futebol apresentou!”





• Foto: Getty Images