António Conceição: «O Aboubakar está com faro de golo»

O selecionador dos Camarões, o português António Conceição, elogiou esta quinta-feira a veia goleadora de Vincent Aboubakar na goleada à Etiópia, no grupo A da Taça das Nações Africanas (CAN), que valeu o apuramento para os 'oitavos'.

"O Aboubakar está com faro de golo, que o tem caracterizado ao longo dos anos, e demonstra veia de goleador. Espero que continue assim, porque os seus golos fazem falta à equipa. O Ekambi também bisou, embora seja mais um jogador de assistências. Isto é sinal de que os jogadores estão confiantes", afirmou António Conceição, sobre a atuação do antigo ponta de lança do FC Porto.

Quanto à exibição coletiva, o técnico português também foi não foi parco em elogios: "A equipa ganhou, marcou quatro golos, com bom volume ofensivo, e criou jogadas de qualidade. Na primeira parte, tivemos alguns problemas de posicionamento defensivo e a Etiópia marcou cedo. Falámos com os jogadores ao intervalo, retificámos, adotando o 4x4x2. No segundo tempo controlámos o jogo e criámos situações de golo. Além dos remates certeiros, enviámos por três vezes a bola ao poste. Queremos garantir agora o primeiro lugar na fase de grupos, para, depois, lutarmos pelos quartos de final".

A seleção do Camarões, anfitriã da CAN, venceu os seus dois primeiros jogos, frente ao Burkina Faso (2-1) e à Etiópia (4-1), e garantiu o apuramento para os oitavos de final no grupo A, que lidera com seis pontos, e do qual faz parte também a seleção de Cabo Verde, que se estreou com um triunfo sobre a seleção etíope, por 1-0.