António Conceição: «Os jogadores fizeram um grande jogo e devemos estar orgulhosos»

O sonho dos Camarões levantarem a Taça das Nações Africanas diante do seu público terminou esta quinta-feira. A seleção comandada pelo português António Conceição caiu aos pés do Egito, de Carlos Queiroz, no desempate por penáltis. O jogo terminou empatado a zero mas, nos onze metros, os egípcios foram mais eficazes.António Conceição elogiou a exibição da sua equipa apesar da desilusão por ter sido eliminado. "Digamos que durante 90 minutos a equipa jogou bem e procurou marcar golos, o que não fizemos. No segundo período, tivemos esse desequilíbrio ao nível dos jogadores. Não vamos jogar a final e estamos tristes como os 27 milhões de habitantes. Estamos tristes, mas é a dura realidade", lamentou em conferência de imprensa.O selecionador dos Camarões apontou o cansaço acumulado como uma das principais causas para o fracasso na meia-final. "Durante o intervalo, o Egito mudou de jogadores no meio-campo. Recuperámos o controlo do jogo mas, nos últimos minutos, os nossos jogadores começaram a sentir-se cansados. Jogámos quase sempre com a mesma equipa durante a competição. Não conseguimos marcar. Tentei trazer sangue novo para manter a pressão. Jogámos muito bem na primeira parte e aí é que devíamos ter marcado", apontou.Sobre os penáltis que ditaram a eliminação dos Camarões, António Conceição afirmou que foi algo que foi trabalhado durante a semana mas que não correu bem. "É uma questão de eficácia ou falta dela. No final de cada treino fazemos sempre rondas de penáltis. Há jogadores que são excelentes neste setor como Ngamaleu mas foi substituído por cansaço. Nos treinos, dos 15 penáltis falhamos apenas um. Os meus jogadores fizeram um grande jogo e devemos estar orgulhosos, mesmo que não tenhamos alcançado o objetivo de chegar à final", disse o português.Com o sonho da final caído por terra, resta lutar pelo terceiro lugar na competição. António Conceição define a medalha de bronze como objetivo. "A Burkina Faso também não conseguiu chegar à final. Temos de animar os jogadores, o que será difícil. Faremos tudo para ter um bom desempenho e terminar com a medalha de bronze", garantiu o técnico português.O jogo de atribuição do terceiro lugar da competição entre Camarões e Burkina Faso disputa-se sábado às 19 horas.