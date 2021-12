António Conceição revela lista dos Camarões para a Taça das Nações Africanas

O treinador António Conceição revelou esta quarta-feira o lote de 28 jogadores dos Camarões que irá levar para a fase final da Taça das Nações Africanas que arranca em janeiro.Entre as escolhas estão Collins Fai, Michael Ngadeu Ngadjui, Ambroise Onyango, Clinton Njie, Vincent Aboubakar, Christian Bassogog e Karl Toko Ekambi, tudo jogadores que ajudaram os camaroneses a chegar à glória em 2017, numa prova em que o Egito foi derrotado na final disputada no Gabão.A formação de Conceição, anfitriã da prova, começa a fase de grupos a 9 de janeiro, diante do Burquina Faso, medindo forças depois com Etiópia e Cabo Verde.Jean Efala (Akwa United), Devis Epassy (OFI Crete), Simon Omossola (Vita Club), Andre Onana (Ajax);Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Angers), Collins Fai (Standard Liège), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Michael Ngadeu Ngadjui (Gent), Harold Moukoudi (St. Etienne), Jerome Onguene (Salzburgo), Ambroise Oyongo (Montpellier), Nouhou Tolo (Seattle Sounders);Samuel Gouet Oum (KV Mechelen), Martin Hongla (Hellas Verona), Pierre Kunde Malong (Olympiakos), James Lea Siliki (Middlesbrough), Jean Onana (Bordéus), Yvan Neyou (St. Etienne), Andre Zambo Anguissa (Nápoles);Vincent Aboubakar (Al Nasr), Stephane Bahoken (Angers), Christian Bassogog (Shanghai Shenua), Eric Choupo-Moting (Bayern Munique), Ignatius Ganago (Lens), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys Berne), Clinton Njie (Dínamo Moscovo), Karl Toko Ekambi (Lyon).