Árbitro que acabou jogo duas vezes antes do tempo teve problema de saúde e foi ao hospital

Afinal há uma explicação para o facto de o árbitro do encontro que colocou frente a Tunísia e o Mali, na CAN, ter terminado o jogo duas vezes antes dos 90 minutros. Segundo contou Essam Abdel-Fatah, o chefe dos árbitros na competição, Janny Sikazwe foi vítima de uma insolação.Sikazwe deu o encontro por terminado aos 85 minutos mas, perante os protestos da equipa da Tunísia, que perdia por 1-0, retomou o jogo. Todavia, não deixou o cronómetro chegar aos 90 regulamentares, pois voltou a apitar, desta feita de forma definitiva, aos 89.Essam Abdel-Fatah contou então que o árbitro, de 42 anos, foi vítima de uma insolação, que o fez perder a concentração. Acabou no hospital, onde foi sujeito a vários exames médicos.Sikazwe, natural da Tanzânia, está pela sexta vez na CAN, dirigiu jogos no Mundial de 2018 e na Taça Árabe em 2021.O seu nome está também associado a um escândalo de corrupção em 2018, tendo sido suspenso pela Confederação Africana de Futebol, antes de ser ilibado em 2019.