Árbitros fazem 'birra' na CAN e motivam... 'lesões fantasma'

A CAN costuma ser palco de histórias insólitas e a edição deste ano, que se disputa no Egito, não escapou à tradição. O selecionador marroquino Hervé Renard lançou um duro ataque à arbitragem da partida com a Namíbia, no passado domingo, no qual resultou no triunfo por 1-0. No entanto, em causa não estava qualquer lance polémico nas áreas ou qualquer possível sanção disciplinar por atribuir. Em causa estava realmente a proibição do juiz da partida que se parasse a partida para... beber água."Como é que não permitiram aos jogadores que bebessem durante a primeira e segunda parte? Como é que é possível?", vociferou o técnico francês. "Estou surpreendido. É estranho. Quem joga futebol sabe que é necessário beber qualquer coisa, especialmente após 20 ou 25 minutos de jogo", comentou Renard.O confronto entre Marrocos e a Namíbia foi disputado no Cairo, no Salam Stadium, às 16h30 locais, com uma temperatura média a rondar os 38º Celsius. "Os organizadores têm de pensar nos jogadores. São eles que fazem o espetáculo. Não é quem está nas bancadas, não é quem está nos bancos mas sim os jogadores", frisou, irritado.O médio marroquino Boussoufa alinhou pelas queixas do seu técnico. "Estava muito, muito calor, não havia muito ar... assim é muito difícil", comentou, no final da partida que terminou com um golo tardio de Itamunua Keimuine para dar o triunfo a Marrocos.No entanto, as queixas sobre as arbitragens em matéria de águas não se resumem à seleção marroquina.No jogo entre a Costa do Marfim e a África do Sul, na passada 2ª feira, o árbitro argelino Mustapha Ghorbal também esteve em evidência, segundo relatou o médio sul-africano Dean Furman."O árbitro não permitiu qualquer paragem na partida para beber água. No entanto, na primeira vez que houve uma lesão em campo, a primeira pessoa a beber foi o próprio árbitro", ironizou o centro-campista, sobre a partida que se disputou sob uma temperatura média de 37º. O juiz do norte de África viria a permitir um intervalo para refrescar no 2º tempo da partida."Não sei se a temperatura estava demasiado baixa para um intervalo de água. Mas pela energia dos jogadores em campo era nítido que estavam desesperados por um pouco de água", desvendou Furman.A Costa do Marfim viria a bater os Bafana Bafana na partida inaugural da CAN, por 1-0 e igualmente percetível em campo foram as frequentes 'lesões fantasma' dos jogadores costa-marfinenses, prontamente 'socorridas' pelo banco com recurso a... água.