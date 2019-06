Argélia garante apuramento para os 'oitavos'

A Argélia dissipou esta quinta-feira as dúvidas sobre a sua forma e a condição de favorita na Taça das Nações de África (CAN) e bateu o Senegal, de Sadio Mané, por 1-0, em jogo disputado no Cairo.O triunfo deixa os 'fenecs' na frente do grupo C e já apurados para os oitavos de final, enquanto o Senegal não poderá minimizar o seu próximo jogo, contra o Quénia, que hoje ganhou à Tanzânia por 3-2.No grupo B, fecharam-se as contas da segunda jornada, com a vitória de Madagáscar sobre o Burundi, por 1-0, o que deixa os malgaxes muito bem encaminhados para os quartos de final.Pode dizer-se que o Argélia-Senegal desta quinta-feira foi o primeiro jogo grande desta CAN. O Senegal é melhor país africano do momento, pela classificação da FIFA, mas a Argélia está sempre entre as melhores seleções do continente, desde há quatro décadas.A Argélia mostrou um coletivo disciplinado e eficácia ofensiva, sempre indispensável para quem quer ganhar.A centro de Sofiane Feghouli, o jogador mais influente da Argélia até ao momento, Youcef Belaïli rematou para o golo aos 48 minutos, a dar total justiça ao resultado.Com estes três pontos, a Argélia chega aos seis, lidera o grupo e não depende de qualquer resultado, próprio ou de terceiros, para festejar já a passagem.Para o Senegal, que hoje contou de novo com a estrela do Liverpool Sadio Mané, que estava suspenso, nada está perdido, mas não pode perder com o Quénia, já que isso implica escorregar para terceiro lugar e começar a fazer contas com os outros grupos.Também no Cairo, o Quénia anulou por duas vezes uma situação de desvantagem no marcador e conseguiu ganhar por 3-2, com o golo decisivo a chegar somente a dez minutos do final.Msuva marcou o primeiro da partida, aos seis, e Olunga empatou para o Quénia, aos 39, para logo no minuto imediato Samatta fazer o 2-1 para a Tanzânia.Na segunda parte o Quénia justificou o domínio com dois golos, de Omolo, aos 62, e novamente Olunga, aos 80.Em Alexandria, Madagáscar festejou o seu primeiro triunfo de sempre numa CAN - foi contra o Burundi, por 1-0, e coloca os insulares bem orientados para os oitavos de final. Um empate com a já apurada Nigéria chega, mas até uma derrota pela margem mínima pode ser suficiente.Com efeito, Madagáscar já tem quatro pontos, contra seis da Nigéria e à frente da Guiné-Conacri, que tem um, e do Burundi, ainda sem pontuar aqui.Marco Ilaimaharitra marcou o golo solitário da vitória tangencial dos malgaxes, aos 78 minutos.