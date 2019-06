Argelino expulso da seleção por mostrar rabo durante jogo de Fortnite

O médio Haris Belkebla foi expulso da concentração da seleção argelina que se encontra a preparar a Taça das Nações Africanas (CAN'2019) por um motivo no mínimo... insólito. Tudo porque decidiu, durante a transmissão de um jogo de Fortnite em direto, 'sabotar' a performance do seu colega Alexandre Oukidja e mostrar, em fundo, o seu rabo para todos os que estavam a acompanhar a partida.





Os atos do jogador do Brest, de 25 anos, rapidamente fizeram furor nas redes sociais e chegaram ao conhecimento dos dirigentes federativos, que não tardaram em impor uma pesada punição ao médio ofensivo, afastando-o de imediato dos trabalhos da equipa.Desta forma, Belkebla perdeu a possibilidade de disputar a prova mais importante de seleções do continente africano, mas também de se estrear na própria seleção, já que era um dos estreantes nas convocatórias de Djamel Belmadi. Para o seu lugar o selecionador chamou Mohamed Benkhemassa.