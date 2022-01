Aubameyang com lesão cardíaca após ter estado infetado com Covid-19

Os internacionais gaboneses Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina e Axel Méyé apresentam lesões cardíacas após terem estado infetados com o coronavírus, que provoca a covid-19, informou esta sexta-feira a Federação Gabonesa de Futebol, através da rede social Twitter."De acordo com a comissão médica da CAF [Confederação Africana de Futebol], os jogadores Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina e Axel Méyé, recentemente infetados com covid-19, não poderão participar no jogo de hoje. Os exames realizados revelaram lesões cardíacas e a CAF não quis correr quaisquer riscos", refere a publicação da federação.

Os três jogadores estiveram recentemente infetados com o coronavírus e, apesar de já terem tido resultados negativos na despistagem ao SARS-CoV2, os exames efetuados ao abrigo do protocolo da CAF demonstraram as referidas lesões.

Aubameyang (Arsenal), Lemina (Nice) e Méyé (Ittihad Tanger) são baixas confirmadas no Gabão, para o duelo com o Gana, a contar para a segunda jornada do Grupo C da Taça das Nações Africanas (CAN), que decorre nos Camarões até 6 de fevereiro.