Aubameyang e Lemina testam positivo à Covid-19 a quatro dias de estreia na CAN

As estrelas da seleção de futebol do Gabão Aubameyang e Lemina testaram positivo ao SARS-CoV2, que provoca a covid-19, a quatro dias de estreia na Taça das Nações Africanas (CAN), com as Ilhas Comores, anunciou esta quinta-feira o selecionador.

O treinador, o francês Patrice Neveu, referiu que Aubameyang e Lemina testaram positivo após a realização de um teste antigénio e estão a aguardar a confirmação do resultado positivo através de um teste PCR já efetuado.

O avançado do Arsenal Aubameyang e o médio do Nice Lemina "não apresentam sintomas" e "estão isolados nos respetivos quartos no hotel à espera da confirmação do resultado pelo teste PCR", adiantou o técnico.

O Gabão está inserido no grupo C da CAN2021, competição adiada para 2022 devido à pandemia de covid-19, juntamente com as seleções de Marrocos, Gana e Ilhas Comores.