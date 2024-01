Baixa de peso no Egito de Rui Vitória: Salah abandona concentração para recuperar lesão no Liverpool

Baixa de peso no Egito de Rui Vitória para a última jornada da fase de grupos da Taça das Nações Africana. Mohamed Salah lesionou-se no encontro contra o Gana, na segunda ronda do Grupo B, tendo sido substituído ainda antes do intervalo da partida que terminou com um empate a dois golos (2-2).Este domingo, em declarações logo após a goleada ao Bournemouth, Jürgen Klopp revelou que o extremo iria abandonar a concentração da sua seleção para regressar ao clube com o intuito de tratar a lesão sofrida a tempo de poder regressar à CAN e, assim, ajudar o seu país a prosseguir na competição africana de seleções. "Esse é o plano [ele regressar à CAN], mas se isso está efetivamente decidido a 100% eu não sei dizer-vos. Se estará algum tempo de fora, faz sentido que faça a recuperação connosco. Falei com ele [Salah] à noite, depois de sofrer a lesão. Desde então, ele tem estado em contacto com o nosso departamento médico e eu tenho sido informado. Penso que regressará", disse o treinador alemão, ainda em conferência de imprensa.Mais tarde, foi a vez de própria Federação Egípcia de Futebol confirmar o regresso de Salah a Liverpool. "A Federação Egípcia de Futebol anuncia que Salah irá viajar agora até Inglaterra para receber tratamento com a esperança que possa juntar a seleção nacional se a equipa de qualificar para as meias-finais [da Taça das Nações Africanas]", pode ler-se na nota partilhada pelo organismo.