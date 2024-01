Beni abandona seleção angolana e regressa ao Casa Pia

Beni Mukendi decidiu abandonar a seleção angolana, que disputa neste momento a CAN. A situação foi confirmada pelo próprio selecionador na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Burkina Faso, explicando ainda que a vontade do jogador surgiu pelo facto de não ter sido opção nos dois primeiros jogos da competição, frente a Argélia e Mauritânia.Ao queconseguiu apurar, o médio não esteve com a equipa a festejar a vitória sobre a Mauritânia e o regresso aos triunfos na principal competição de seleções africanas - o que já não acontecia há 12 anos - e, após o jantar, pediu para falar com o selecionador e comunicou-lhe a decisão de abandonar a concentração.O centrocampista, de 21 anos, irá regressar imediatamente a Portugal e integrar os trabalhos do Casa Pia, às ordens de Pedro Moreira.