Brahimi e Halliche nos convocados da Argélia para a CAN

O avançado Yacine Brahimi, do FC Porto, e o defesa Rafik Halliche, do Moreirense, foram esta quinta-feira convocados para a seleção argelina que vai disputar a Taça das Nações Africanas (CAN), a partir de 19 de junho.





O selecionador Djamel Belmadi chamou o extremo, de 29 anos, que conta com 39 internacionalizações e 11 golos, e o defesa central, de 32, com 39 jogos e três golos, para disputarem a fase final da 32.ª edição da CAN.O torneio, que vai decorrer no Egito, conta com a Argélia no grupo C, em conjunto com Senegal, Quénia e Tanzânia, e a formação argelina arranca a preparação em 03 de junho, contando ainda com um estágio no Qatar, antes de viajar para o Cairo.