Burkina Faso denuncia irregularidades nos testes à covid-19 na CAN

A Taça das Nações Africanas Nações (CAN) arranca no próximo domingo, nos Camarões, mas há denúncias de irregularidades nos testes à covid-19. O assunto foi trazido à baila pela seleção do Burkina Faso.O capitão da equipa, Bertrand Traore, e o selecionador adjunto,Firmin Sanou, falaram em "escândalo" na conferência de imprensa de antevisão do jogo de abertura da prova, com os Camarões. "Temos quatro ou cinco casos de covid, principalmente jogadores titulares, mas não vamos avançar com nomes, disse Sanou."Ontem de manhã (sexta-feira) uma equipa médica apresentou-se no hotel para fazer testes, mas quando tentámos averiguar quem os tinha enviado a CAF (Confederação africana de Futebol) disse-nos claramente que não tinha sido ela. Disseram-nos que só chegariam à tarde, antes do treino. Mas acabaram por chegar às 11 da noite", explicou o treinador.Traoré, jogador do Aston Villa, também falou em irregularidades. "Devíamos ter feito um PCR de manhã, para cumprirmos o prazo de 48 horas. Mas obrigaram-nos a fazer um antigénio e esta manhã soubemos que temos casos positivos."