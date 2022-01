Burkina Faso derrota Tunísia e está nas 'meias' da CAN'2021

O Burkina Faso apurou-se este sábado pela quarta vez para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN'2021), após bater a Tunísia, por 1-0, em Garoua, nos Camarões, país que recebe a competição.

No Estádio Roumdé Adjia, um golo de Dango Ouattara, aos 45'+3, decidiu a eliminatória para o Burkina Faso, perante uma Tunísia que chegou este duelo com o rótulo de favorita.

Ouattara, avançado de apenas 19 anos que atua nos franceses do Lorient, acabou expulso na segunda parte, aos 83', por agressão, mas a formação tunisina foi incapaz de capitalizar a superioridade numérica no relvado.

Depois de 1998, 2013 e 2017, o Burkina Faso volta a estar numas meias-finais de uma CAN e alimenta o sonho do seu primeiro título, estando agora à espera do vencedor do duelo entre Senegal e Guiné-Equatorial, agendado para domingo.