Burkina Faso elimina Gabão nos penáltis e segue para os quartos de final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Burkina Faso assegurou este domingo o apuramento para os 'quartos' da Taça das Nações Africanas de futebol, ao vencer o Gabão, na marcação de penáltis (7-6), depois de um empate a um golo no final do prolongamento.







O Gabão acabou por ser menos competente na série final de penáltis, ao falhar três em nove, enquanto o Burkina Faso só desperdiçou dois castigos máximos.

A seleção do Burkina Faso esteve a vencer desde o minuto 28, altura em que o médio dos ingleses do Aston Villa, Bertrand Traoré, inaugurou o marcador, mas quando se pensava que o apuramento estava consumado, o Gabão chegou ao empate aos 90+1, através de um autogolo do médio Adama Guira.

De assinalar que o autor do golo do Burkina Faso desperdiçou um penálti, aos 18 minutos, e que o Gabão viu um golo anulado por fora de jogo de Aaron Bupendza, aos 42, e ficou em inferioridade numérica a partir dos 67, por expulsão de Sidney Obissa, por acumulação de amarelos.

No prolongamento, nenhuma das equipas conseguiu desfazer a igualdade e foi preciso recorrer aos penáltis para decidir quem ocuparia uma das vagas nos quartos de final, tendo a seleção do Burkina Faso mostrado mais 'sangue-frio' na hora da pressão das grandes penalidades.

O Burkina Faso irá agora defrontar nos quartos de final o vencedor do embate entre a Nigéria e a Tunísia.