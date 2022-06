Cabo Verde arranca com o 'pé esquerdo' a qualificação para a CAN'2023

A seleção cabo-verdiana de futebol perdeu esta sexta-feira por 2-0 com o Burkina Faso, no jogo inaugural do grupo B da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

A jogar na condição de visitantes, os 'tubarões azuis' foram derrotados com dois golos na segunda parte, o primeiro marcado por Hassane Bandé, aos 58 minutos, e o segundo por Dango Ouattara, aos 88.

No outro jogo do agrupamento, também disputado ontem, o Togo, treinado pelo português Paulo Duarte, empatou em casa com o Essuatini (2-2).

O próximo jogo de Cabo Verde no grupo B será contra o Togo (07 de junho), em Mindelo, antes de uma dupla jornada com o Essuatini em setembro.

Para a fase final da CAN2023, que irá decorrer no próximo ano na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.

A fase de grupos de qualificação para a CAN2023 disputa-se entre junho deste ano e março de 2023.