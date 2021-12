Cabo Verde convoca cinco jogadores que atuam em Portugal para a fase final

O selecionador de Cabo Verde convocou esta quarta-feira cinco jogadores que atuam em Portugal para a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN'2021), que arranca em janeiro, nos Camarões, e um único futebolista que joga no arquipélago.

Segundo a convocatória oficial hoje divulgada, o selecionador Pedro Brito 'Bubista' elegeu o guarda-redes Márcio Rosa (Montalegre), João Paulo Fernandes (Feirense), Marco Soares (Arouca), Nuno Borges (Casa Pia) e Gilson Tavares (Estoril Praia), que jogam em Portugal.

Para a maior prova de seleções de África, o 'timoneiro' cabo-verdiano convocou ainda atletas que atuam em países como Estados Unidos, França, Turquia, Chipre, Países Baixos, Bélgica, Bulgária, Suíça, Noruega, Arábia Saudita ou Azerbaijão.

Outra novidade é que há um único jogador que joga no arquipélago (Keven Ramos, do Mindelense) entre os 26 eleitos de 'Bubista' para a terceira participação de Cabo Verde numa fase final da CAN, depois de 2013 (na África do Sul) e 2015 (na Guiné Equatorial).

Os 'Tubarões Azuis', nome pelo que é conhecida a seleção de Cabo Verde, iniciam o estágio a 29 de dezembro. Os cabo-verdianos integram o Grupo A, juntamente com Etiópia, Burkina Faso e os anfitriões Camarões.

A prova máxima de seleções em África vai decorrer entre 09 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022.

A competição devia realizar-se em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, apesar de manter a designação CAN2021.

Lista dos 26 convocados:

Guarda-redes: Vozinha (AEL Limasol, Chp), Márcio Rosa (Montalegre) e Keven Ramos (Mindelense, Cabo Verde)

Defesas: Stopira (Mol Fehervar, Hun), Steven Fortes (Oostende, Bel), Jeffry Fortes (De Grafschaap, Hol), Steve Furtado (Beroe, Bul), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irl), João Paulo Fernandes (Feirense), Diney Borges (Far Rabat, Mar), Carlos Ponck (Basaksehir, Tur) e Dylan Tavares (Neuchatel Xamax, Sui).

Médios: Marco Soares (Arouca), Kenny Rocha (Oostende, Bel), Nuno Borges (Casa Pia), Patrick Andrade (Qarabag, Aze), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union, EUA) e Nenas (Aaledsund, Nor).

Avançados: Ryan Mendes (Al Nasr, EAU), Willis Semedo (Pafos, Chp), Gilson Tavares (Estoril Praia), Willis Furtado (F K Jerv, Nor), Garry Rodrigues (Olympiacos, Gre), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard, Hol), Djaniny Semedo (Trabzonsport, Tur) e Júlio Tavares (Al Faisaly, Ara).