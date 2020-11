Cabo Verde empata com Ruanda e atrasa-se no apuramento para a CAN

Cabo Verde empatou esta quinta-feira 0-0 com o Ruanda, em jogo da 3.ª jornada do grupo F e atrasou-se no apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol.

Em jogo disputado no Estádio Nacional, na cidade da Praia, e que marcou a estreia oficial de Bubista como selecionador, Cabo Verde foi a melhor seleção em campo na primeira metade, tendo criado váras oportunidades para inaugurar o marcador.

Na segunda parte deste que foi o primeiro jogo de sempre entre as duas seleções, Cabo Verde voltou a estar por cima e a ser a equipa mais perigosa, mas o guarda-redes do Ruanda foi o melhor jogador em campo, impedindo a bola de entrar na sua baliza.

Com este resultado, as duas seleções ficam nas mesmas posições no grupo, com um ponto para o Ruanda e três para Cabo Verde, fruto de três empates em outros tantos jogos.

As duas seleções voltam a defrontar-se na próxima terça-feira, agora no terreno do Ruanda, na 4.ª jornada do grupo F da fase de apuramento para a CAN.

No outro jogo do grupo, os Camarões venceram Moçambique por 4-1 e cimentaram a liderança do grupo, agora com sete pontos, mais três do que os moçambicanos.

Neste grupo, os Camarões estão automaticamente qualificados, visto serem os anfitriões, pelo que o outro apurado será o segundo classificado, ou uma das outras seleções que vencerem o grupo.

A CAN devia ter-se realizado em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.