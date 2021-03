Cabo Verde estreia-se a vencer na CAN e logo sobre o favorito Camarões

A seleção de Cabo Verde venceu esta sexta-feira na receção à congénere dos Camarões, no grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, por 3-1, alcançado a primeira vitória na prova, e subiu ao 2.º lugar.

Os Camarões, historicamente uma das grandes seleções de África, abriram o marcador aos 14 minutos, por Malong Kunde, mas Cabo Verde restabeleceu o empate aos 24', pelo avançado Kuca, jogador da União de Leiria, do Campeonato de Portugal.

No entanto, na segunda parte, a seleção cabo-verdiana foi superior e traduziu essa supremacia com mais dois golos, aos 59 minutos, através de um autogolo do central camaronês Macky Bagnack, e aos 69', pelo avançado Ryan Mendes, jogador do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

De salientar que é a primeira vitória de Cabo Verde no grupo, após quatro empates consecutivos, enquanto os Camarões somavam três triunfos e um empate, justamente em casa, frente à seleção cabo-verdiana, sem golos.

Com este triunfo importante sobre o favorito Camarões, a seleção insular subiu ao segundo lugar do grupo F, com sete pontos, a três da liderança dos Leões Indomáveis, enquanto o Ruanda segue em terceiro, com cinco pontos, e Moçambique, outra seleção da lusofonia, em quarto, com quatro pontos.