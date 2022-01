Cabo Verde estreou-se da melhor maneira na terceira presença na Taça das Nações Africanas: com um triunfo. Os Tubarões azuis venceram a congénere da Etiópia no jogo de estreia face ao golo solitário de Júlio Tavares, aos 45'+1 minutos. A Etiópia jogou desde o minuto 13 com um homem a menos face à expulsão, com cartão vermelho direto, por parte de Bayeh.Esta é apenas a segunda vitória de sempre na prova, na terceira edição em que os cabo-verdianos participam. A outra havia sucedido em 2013 diante de Angola.Assim, no grupo A, Camarões e Cabo Verde ocupam as posições cimeiras, com três pontos cada.