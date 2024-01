Cabo Verde vence Mauritânia e apura-se para os quartos de final da CAN

Continua o sonho de Cabo Verde na Taça das Nações Africanas (CAN). Os ‘Tubarões Azuis’ venceram a Mauritânia, por 1-0, e carimbaram assim o passaporte para os quartos de final da competição. O golo decisivo apareceu na reta final encontro, concretamente aos 88 minutos, com Ryan Mendes, de penálti, a não desperdiçar a oportunidade de vestir a pele de herói.Esta já é uma caminhada histórica para a seleção cabo-verdiana, que só por uma vez tinha conseguido chegar tão longe na prova. Aconteceu em 2013, na África do Sul, tendo caído nos ‘quartos’ aos pés do Gana.