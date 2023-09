Camarões apurados para CAN'2023 após vitória sobre Burundi

A seleção de futebol dos Camarões bateu esta terça-feira a congénere do Burundi, por 3-0, na sexta e última jornada da fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN), e garantiu um lugar na competição.

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado Bryan Mbeumo abriu o ativo logo no arranque do segundo tempo (46'), com o defesa Christopher Wooh, aos 59', a dilatar a vantagem e Vincent Aboubakar, que jogou no FC Porto, a fechar as contas, aos 90'+3, confirmando a viória dos Camarões.

Os leões indomáveis fecharam esta fase no primeiro posto do Grupo C, com sete pontos, seguidos pela Namíbia, também apurada, com cinco, e pelo Burundi, que ficou em terceiro, com quatro pontos.

A 34.ª edição da Taça das Nações Africanas de futebol vai ser disputada entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.