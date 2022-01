Camarões de António Conceição vencem jogo inaugural da CAN

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção dos Camarões, orientada pelo português António Conceição, venceu o jogo inaugural (2-1) diante do Burquina Faso, na Taça das Nações Africanas.Gustavo Sangaré abriu o ativo diante dos anfitriões, aos 24 minutos, mas a resposta surgiu ainda no primeiro tempo. O antigo avançado portista Vicent Aboubakar bisou, aos 40' e 45'+3, com dois golos de penálti, situação que permitiu aos Camarões triunfarem em Yaoundé.