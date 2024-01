Estamos a poucos dias do arranque da 34.ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN), ou simplesmente Taça das Nações Africanas, prova que este ano se realiza na Costa do Marfim, entre os dias 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.

As seleções que estarão em competição, o calendário completo da prova e ainda os jogadores que irão desfalcar as equipas portuguesas durante o torneio que este ano se realiza na Costa do Marfim para ver neste trabalho que Record preparou especialmente para si.



Sadio Mané, uma das estrelas do Senegal, nas comemorações do título conquistado na última edição.