CAN'2021: Burkina Faso privado de mais quatro jogadores ante Cabo Verde devido a surto

O Burkina Faso vai estar privado do 'capitão' Bertrand Traoré e de mais três futebolistas para o desafio de quinta-feira, com Cabo Verde, da Taça das Nações Africanas (CAN), devido a um surto do coronavírus, anunciou esta quarta-feira o selecionador.

Segundo Kamou Malo, além do avançado do Aston Villa também o defesa Soumaila Ouattara, o médio Saidou Simporé e o avançado Dango Ouattara tiveram testes com resultado positivo.

Na estreia na prova, frente aos Camarões, orientados pelo português António Conceição, o Burkina Faso perdeu por 2-1, num desafio em que já estava privado de cinco atletas, pelo que a situação se agravou.

O Grupo A da CAN2021 é liderado pelos anfitriões Camarões e por Cabo Verde, que venceu a Etiópia por 1-0, ambos com três pontos, contra zero dos rivais.

A 33.ª edição da competição arrancou no domingo e decorre até 6 de fevereiro, depois de ter sido adiada devido à pandemia da covid-19.