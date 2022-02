CAN2021: Campeão Senegal em maioria na equipa do torneio

O campeão Senegal é a seleção mais representada no melhor onze da Taça das Nações Africanas (CAN'2021), que no domingo terminou nos Camarões, anunciou esta segunda-feira a Confederação Africana de Futebol (CAF).

O guarda-redes Edouard Mendy, o defesa Saliou Ciss, o médio Nampalys Mendy e o avançado Sadio Mané são os quatro representantes do Senegal, que no domingo venceu o Egito, treinado pelo Carlos Queiroz, na final, por 4-2, no desempate por grandes penalidades, após um 0-0 no final da partida.

Os finalistas vencidos estão representados pelo defesa Ahmed Fathi, o médio Mohamed Elneny e o avançado Mohamed Salah, enquanto os Camarões, equipa anfitriã, treinada por António Conceição, colocaram na lista o avançado Vincent Aboubakar, ex-jogador do FC Porto.

Os Camarões terminaram a prova na terceira posição, depois de derrotarem o Burkina Faso, por 5-3, nos penáltis, após um 3-3, com os burquineses a terem na melhor equipa o defesa Edmond Tapsoba, que jogou no Leixões e no Vitória de Guimarães, e o médio Ibrahim Touré, que também representou os minhotos.

O defesa marroquino Achraf Hakimi é o único representante de uma seleção que não chegou às meias-finais, depois de Marrocos ter caído nos quartos de final.

No banco desta equipa estão os camaroneses Andre Onana, Collins Fai, André Anguissa e Toko Ekambi, os senegaleses Kalidou Koulibaly e Famara Diedhou, os egípcios Mahmoud Hamdy e Ahmed Abo Elfetouh, o burquinês Bertrand Traoré, o marroquino Sofiane Boufal e Youssouf M'Changama, de Comores.