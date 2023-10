CAN'2023: Abidjan recebe hoje o sorteio

A três meses do arranque da fase final da CAN - realiza-se de 13 de janeiro a 11 de fevereiro –, a cidade de Abidjan recebe hoje o sorteio da competição. Numa prova que nunca contou com a presença de tantas seleções lusófonas - só falta São Tomé e Príncipe –, Marrocos, Senegal, Tunísia, Argélia e Egito (de Rui Vitória) são os cabeças de série, juntamente com a anfitriã Costa do Marfim, no Pote 1. Cabo Verde e Guiné Equatorial estão no Pote 3, enquanto Angola, Guiné-Bissau e Moçambique surgem no Pote 4. A Nigéria, de José Peseiro, está no Pote 2.