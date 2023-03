CAN'2023 arranca a 13 de janeiro

Inicialmente prevista para o próximo verão, a fase final da CAN'2023 acabou por ser transferida para o início de 2024 devido a questões climáticas – em junho, as temperaturas e a precipitação elevada seriam um problema na Costa do Marfim, que será anfitriã da competição – e a CAF confirmou ontem as novas datas oficiais: o jogo de abertura é a 13 de janeiro e a final disputa-se a 11 de fevereiro. Sete das 24 seleções participantes já estão definidas: Marrocos, Argélia, África do Sul, Senegal, Burkina Faso e Tunísia juntaram-se à Costa do Marfim.