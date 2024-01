CAN'2023: Marrocos eliminado nos oitavos de final

Mali e África do Sul fecharam hoje o lote de apurados para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN'2023) de futebol, num dia que mais um dos favoritos foi eliminado, desta vez Marrocos.A seleção marroquina, semifinalista no Mundial2022 e grande favorita a vencer a prova que está a decorrer na Costa do Marfim, acabou derrotada pela África do Sul, por 2-0, e juntou-se ao campeão Senegal e ao vice-campeão Egito, de Rui Vitória, na lista de eliminados nos 'oitavos'.

No primeiro jogo do dia, o Mali bateu o Burkina Faso, por 2-1, e também seguiu para a próxima ronda, algo que não acontecia desde 2013.

Em San-Pédro, após uma primeira parte sem golos, a África do Sul colocou-se com surpresa na frente do marcador, aos 57 minutos, através de Makgopa, mas ainda pior acabaria por acontecer depois a Marrocos.

Hakimi, a grande estrela da equipa, falhou uma grande penalidade, quando acertou na barra, aos 85 minutos, e Amrabat viu o vermelho direto, aos 90+4, por interromper uma clara oportunidade de golo.

Logo na jogada seguinte, aos 90+5 minutos, Mokoena selou a surpresa e o apuramento, com um livre direto que não deu hipóteses ao guarda-redes Bono.

A África do Sul vai agora defrontar nos quartos de final Cabo Verde, num duelo agendado para 03 de fevereiro, na mesma data em que Mali e Costa do Marfim também se defrontam.

Em Korhogo, a equipa maliana chegou à qualificação com golos de Edmond Tapsoba, antigo jogador do Vitória de Guimarães, na própria baliza, e Lassine Sinayoko, aos três e 47 minutos, respetivamente, enquanto o Burkina Faso ainda reduziu de grande penalidade, aos 57, por Bertrand Traoré.

Os quartos de final da CAN2023 arrancam em 02 de fevereiro com o duelo entre Nigéria, de José Peseiro, e Angola, de Pedro Gonçalves, dois técnicos portugueses, e o RD Congo-Guiné.