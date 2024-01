CAN'2023: Marrocos estreia-se com triunfo sobre a Tanzânia

Marrocos entrou esta quarta-feira a ganhar na Taça das Nações Africanas (CAN'2023), ao derrotar a Tanzânia (3-0), na primeira jornada do Grupo F, no qual República Democátrica do Congo e Zâmbia empataram a um golo.

Depois de ter sido a primeira seleção africana a chegar às meias-finais de um Mundial, em 2022, Marrocos surge na CAN'2023, na Costa do Marfim, como um dos grandes candidatos ao triunfo final e ganhou com relativa tranquilidade na estreia.

Melhor equipa africana no ranking mundial, na 13.ª posição, Marrocos adiantou-se no marcador frente à 115.ª seleção mundial, aos 30 minutos, pelo defesa Romain Saiss.

Já após a expulsão Novatus Miroshi (70'), os Leões do Atlas confirmaram o triunfo com golos do médio Azzedine Ounahi (77') e do avançado Youssef En Nesyri (80'), carrasco de Portugal nos quartos de final do Mundial'2022.

No outro encontro do dia, Kings Kangwa colocou a Zâmbia em vantagem, aos 23 minutos, após uma saída disparatada do guarda-redes contrário Lionel Mpasi-Nzau. Contudo, apenas quatro minutos depois, Yoane Wissa concluiu uma boa jogada coletiva da República Democrática do Congo, que viu o videoárbitro reverter um penálti marcado a seu favor na segunda parte, ainda antes da entrada de Simon Banza, aos 82'.

Marrocos lidera assim o Grupo F, com três pontos, seguido de Zâmbia e RD Congo, com um, com a Tanzânia ainda a zero.