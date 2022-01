No final, Carlos Queiroz salientou a qualidade da partida. "Tanto os adeptos do Egito como os da Costa do Marfim e do futebol em geral devem estar muito felizes porque viram um grande jogo. As duas equipas tentaram ganhar. O grande vencedor foi o futebol", referiu o técnico português, sublinhando a justiça do triunfo egípcio: "Por vezes, os penáltis são uma lotaria, mas hoje [ontem] a melhor equipa foi recompensada. Foi o nosso dia."Mas Queiroz não esqueceu as muitas críticas: "Dou os parabéns aos jogadores, porque foram brilhantes, tiveram atitude, espírito de equipa e qualidade. Merecem passar, e merecem mais simpatia e tolerância, mais respeito, sobretudo de alguns comentadores e media locais, que têm vindo a bater neles e na equipa."