Carlos Queiroz destaca evolução

O Egito procura nesta CAN regressar aos títulos – é o recordista, com sete – e Carlos Queiroz garantiu ontem que a equipa está focada na vitória. “ Estamos a progredir, jogo após jogo, dando alguns passos em termos de consistência e de como flui o nosso jogo. Os jogadores estão entusiasmados e preparados”, referiu o português que comanda os faraós antes dos duelo de candidatos com a Costa do Marfim. “O passado não nos ajuda a ganhar os jogos. Os jogadores estão totalmente focados no presente e a única coisa que nos interessa é entrar em campo e dar o melhor de nós”, frisou.

Salah pede apoio e unidade

O capitão Mohamed Salah pediu apoio e unidade aos adeptos e Queiroz destacou isso mesmo. “Parabéns ao Salah pela sua frontalidade, e pela forma como expôs essa necessidade de que todos adeptos possam estar em torno da seleção. Lamento se alguns acham que algo não está bem, mas vamos jogar para eles, para o povo”, concluiu.