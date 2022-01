Comores alimentam sonho

Com a derrota da Guiné-Bissau, as Comores também ficaram mais perto de uma vaga nos ‘oitavos’ – precisam de uma derrota da Serra Leoa e que a Argélia não ganhe –, depois de terem surpreendido o Gana na terça-feira. Ahmed Mogni foi o herói ao bisar e sublinhou ontem a importância do triunfo. “Mostrámos que temos qualidade para competir com as grandes seleções de África ”, disse o avançado do Annecy (3º escalão francês), que ainda não tinha marcado qualquer golo esta época. “Continuamos a acreditar que estaremos na próxima ronda”, acrescentou. Já o treinador Amir Abdou apontou mais longe. “Acredito que é possível esta qualificar-se para um Mundial”, adiantou o técnico, também nascido em França, apesar de as Comores nunca terem ganho qualquer partida em qualificações para Mundiais.