Confederação retira aos Camarões a organização da CAN 2019

A Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu esta sexta-feira, em reunião realizada em Accra, retirar aos Camarões a organização da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, a sete meses do início da competição.Segundo fontes citadas pela Agência de Notícias do Gana (GNA), o motivo da decisão deveu-se aos problemas de segurança nos Camarões.A CAF anunciou que a vaga está aberta a qualquer país que esteja interessado em organizar a competição, sem dar mais detalhes.A CAN será realizada entre junho e julho do próximo ano, evento no qual 24 equipas vão competir, em vez das habituais 16, conforme decidido numa reunião da CAF em julho do ano passado.A organização da CAN mudou nas últimas três edições. Em 2013, da Líbia para a África do Sul devido à guerra civil na Líbia, em 2015, de Marrocos para a Guiné Equatorial devido ao surto de ébola na África Ocidental de 2014 a 2016 e em 2017, não foi novamente realizado na Líbia passando para o Gabão devido a conflitos.