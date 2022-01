Conflito armado interrompe treino do Mali antes do duelo com Tunísia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mali venceu a Tunísia por 1-0 na Taça das Nações Africanas mas antes disso sofreu, e muito, no último treino antes da competição. A sessão de trabalho teve de ser interrompida devido a um conflito armado entre as forças do Governo dos Camarões, país que alberga a competição continental, e milícias rebeldes.

As forças separatistas invadiram uma cidade de uma província de Limbe, bem perto do centro de treinos onde o Mali está instalado, o que obrigou jogadores e restante comitiva a fugirem do local.

Duas pessoas morreram durante os confrontos e outras cinco ficaram feridas.