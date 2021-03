Congo de Mbemba perde com Gabão e diz adeus à CAN2021

A República Democrática do Congo perdeu (0-3) esta quinta-feira diante do Gabão, em jogo da 5.ª jornada do Grupo D da Taça das Nações Africanas (CAN), e está assim fora da fase final da prova.





O defesa-central do FC Porto Chancel Mbemba jogou os 90 minutos do encontro, que ficou fechado com os golos de Aaron Boupendza (44'), Denis Bouanga (72') e Aubameyang (86').