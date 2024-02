Costa do Marfim afasta Congo e está na final da CAN com a Nigéria de José Peseiro

A anfitriã Costa do Marfim apurou-se esta quarta-feira para a final da Taça das Nações Africanas, ao bater em Abidjan a República Democrática do Congo por 1-0, marcando encontro com a Nigéria treinada pelo português José Peseiro.Com Ousmane Diomande, do Sporting, no banco, os 'elefantes' chegaram à vitória através de um tento certeiro de Sebastien Haller, aos 65 minutos, num remate que ressaltou no chão e enganou o guarda-redes contrário.

Os congoleses saltaram para o ataque, em busca de reagir, e lançaram aos 69 o avançado Simon Banza, do Sporting de Braga, mas já não conseguiram repor a igualdade na partida, ficando pelo caminho.

O resultado configura um 'conto de fadas' para a equipa da casa, que despediu o técnico Jean-Louis Gasset após a conclusão dos jogos da fase de grupos, ainda antes de saber que se tinha apurado para a fase seguinte como um dos melhores terceiros classificados.

O adjunto, Emerse Faé, assumiu o cargo interinamente, com a nação a receber o torneio, e agora guiou os costa-marfinenses até à final da CAN, um cenário que conheceu como jogador em 2006, perdendo para o Egito.

Os anfitriões vão bater-se com a Nigéria, treinada por José Peseiro, no domingo (20h), em busca do terceiro título da sua história, depois de conquistarem a prova em 1992 e em 2015.