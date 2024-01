A Costa do Marfim, sem Diomande, fechou esta segunda-feira o percurso na fase de grupos da CAN com uma goleada sofrida diante da Guiné Equatorial, por 4-0. Com este resultado, a Costa do Marfim fecha as contas do Grupo A no 3.º lugar, com apenas 3 pontos, e precisa de esperar pelos restantes resultados para saber se conseguirá a qualificação para os oitavos de final ao ser uma das quatro melhores terceiras classificadas.Recorde-se que Diomande, que havia sido titular nas duas partidas anteriores da Costa do Marfim no Grupo A da CAN - vitória (2-0) sobre a Guiné Bissau e derrota (0-1) contra a Nigéria - nem sequer constou na ficha de jogo dos elefantes na partida diante da Guiné Equatorial, que terminou na liderança do Grupo A. Sabe, o motivo da ausência do central do Sporting nos convocados prendeu-se com uma decisão técnica do selecionador Jean-Louis Gasset, o qual também preteriu Aurier (outro habitual titular) do onze e até banco de suplentes.