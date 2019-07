Chegou o dia de todas as decisões na CAN, numa final inédita na história da competição entre o Senegal e a Argélia, agendada para as 20 horas no Estádio Internacional do Cairo. Após eliminarem Tunísia e Nigéria, respetivamente, as duas seleções discutem o troféu com estados de espírito diferentes: a confiança argelina enfrenta a cautela senegalesa.

A Argélia, cujo presidente Ben Salah já se deslocou ao Egito para assistir à partida – foram fretados 28 aviões para transportar os 4.800 adeptos –, faz valer-se do triunfo na fase de grupos por 1-0 para sustentar a euforia dos magrebinos. "Vamos representar o nosso país da melhor forma e temos de respeitar o país que somos. Estamos 100% prontos para a final", garantiu Djamel Belmadi, selecionador argelino, que procura o 2º título após a conquista de 1990.

Já Aliou Cissé, treinador do Senegal, garantiu que o desaire na fase de grupos "tornou a equipa mais forte". "Escorregámos, mas aprendemos a lição. A derrota permitiu-nos nova motivação. Esta é um final e queremos vencer", garantiu o técnico, que procura o primeiro troféu continental do seu país, depois da final perdida em 2002.