Não bastasse o simples facto de ter sido expulso da seleção do Mali por ter dado uma bofetada no capitão de equipa Abdoulay Diaby , sabe-se agora que o motivo que levou ao ato de fúria de Adama Niané foi tudo menos normal. É que, segundo detalha o portal 'Footmali', citando fonte próxima da situação, tudo terá começado por causa de um... cabeleireiro.

"Alguns jogadores chamaram o cabeleireiro ao hotel, mas antes de todos saírem dos seus quartos para serem tratados, já o Diaby estava sentado na cadeira. O Adama passou-se e questionou o Diaby sobre como um 'baixinho' como ele poderia atrever-se a passar à frente dele. E daí a situação acabou por explodir", explicou a fonte do referido jornal, que neste mesmo relato revelou que este foi o terceiro ato de indisciplina do avançado do Charleroi nesta CAN'2019. Um acumular de situações que levou o técnico Mohamed Magassouba a decidir avançar mesmo com a exclusão do jogador.



De referir que, a propósito da questão do "baixinho", Diaby mede 1,73 metros e Adama Niané 1,81. Foram, por isso, oito centímetros a provocar a confusão...