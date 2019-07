Die apura Argélia para as meias-finais

A Argélia está nas meias-finais da CAN, deixando pelo caminho a Costa do Marfim. Após o empate no tempo regulamentar (1-1), os penáltis ditaram a sua sentença e o capitão costa-marfinense Serey Die negou a oferta de Belaili momentos antes, falhando também a sua tentativa e com isso ‘entregando as meias’ aos argelinos, que cimentaram o estatuto de principal candidato à conquista da prova.Terá sido, porventura, um dos melhores encontros desta CAN, com as duas equipas empenhadas em atingirem a baliza rival. Começou melhor a Costa do Marfim, que aos 5 minutos, quando Kodjia obrigou M’bolhi a desviar para a barra. Os argelinos – com Slimani (entrou aos 78’ e converteu o seu penálti) e Brahimi no banco – não se assustaram e viriam a abrir o marcador aos 20’, por Feghouli.O intervalo não diminuiu a intensidade do encontro e Bounedjah, aos 48’, deu um ‘cheirinho’ do final reservado, ao falhar da marca dos 11 metros o 2-0. A Argélia, que ainda não tinha sofrido um golo na CAN, não conseguiu suster a progressão de Wilfred Zaha, aos 62’, e o remate à entrada da área que viria a ‘atar’ o resultado até ao final dos 120 minutos. Nos penáltis, a Argélia esteve em risco, após o falhanço de Belaili mas Die, no último remate, ‘perdoou’.Madagáscar não resistiu ao poderio da Tunísia e foi eliminado da CAN, ao perder por 3-0 nos quartos-de-final. Depois de um primeiro tempo sem golos, os tunisinos puxaram dos galões e Sassi (52’), num remate desviado pela defesa contrária, e Msakni (60’) construíram uma vantagem que Madagáscar não conseguiu contrariar. Ao cair do pano, Sliti fechou as contas do encontro.