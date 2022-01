O Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, eliminou Costa do Marfim nos penáltis e seguiu para os quartos-de-final da Taça das Nações Africanas.O nulo prevaleceu no tempo regulamentar e os faraós impuseram-se, por 5-4, na marcação dos castigos máximos. Só Bailly falhou e Salah converteu o penálti decisivo para gáudio da formação do Egito.Queiroz e os seus homens marcam encontro com Marrocos nos quarto-de-final que se disputam no domingo.