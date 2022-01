O Egito, comandado pelo português Carlos Queiroz, estreou-se a ganhar na Taça das Nações Africanas à segunda jornada, depois da derrota na ronda inaugural frente à Nigéria. Os farós bateram a Guiné-Bissau com o golo solitário da estrela Mohamed Salah, aos 69 minutos.Mama Baldé ainda empatou ao minuto 83. Contudo, depois de consultar o VAR, o árbitro Pacifique Ndabihawenimana revertou a decisão por falta do antigo jogador do Aves sobre Kamal no início da jogada.Assim, no grupo D da CAN, a Nigéria tem seis pontos em dois jogos, com o Egito no segundo posto com três. Guiné-Bissau e Sudão têm um ponto cada.