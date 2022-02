Egito de Carlos Queiroz na final da CAN

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Egito está na final da CAN'2021. Esta quinta-feira, em Yaoundé, a seleção comandada por Carlos Queiroz levou a melhor diante dos Camarões de António Conceição, numa intensa batalha que apenas foi resolvida no desempate por penáltis. Aí, da marca dos onze metros, foram os faraós os mais fortes, vencendo por 3-1, mercê das duas defesas do guarda-redes Mohamed Abou Gabal e da cobrança falhada de N'Jie.A final da CAN'2021, recorde-se, está marcada para domingo, pelas 19 horas, e será diante do Senegal.